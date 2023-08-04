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Анатолий Бышовец: у «Локомотива» есть реальные шансы побороться за призы по итогам РПЛ

Анатолий Бышовец: у «Локомотива» есть реальные шансы побороться за призы по итогам РПЛ
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Известный советский тренер Анатолий Бышовец высказался в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московские «Локомотив» и ПФК ЦСКА.

«Шансы ЦСКА и «Локомотива» в дерби практически равны, но у команды Галактионова нет проблем с составом. Матч с «Факелом» оставил хорошее впечатление. Если говорить о ЦСКА, то после игры с «Ахматом» двоякие ощущения. Но это дерби — будет борьба за победу.

Если бы у «Локомотива» было шесть очков, то можно было бы оптимистично рассуждать о высоких местах команды. Но «Локомотив» хорошо готов функционально — есть реальные шансы побороться за призы по итогам РПЛ», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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