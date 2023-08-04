Караваев: «Зениту» непринципиально каждый раз брать верх над Москвой
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев высказался о принципиальности матчей с московскими клубами, отметив, что игры являются значимыми, но петербуржцам непринципиально всегда обыгрывать москвичей.
«Зениту» принципиально каждый раз доказывать, брать верх над Москвой? Нет. В Москве большие клубы, из-за этого матчи всегда значимые. Нам хочется выигрывать, брать титулы постоянно — если в соперниках будет «Краснодар», как у ЦСКА в финале Кубка, матч будет не менее принципиальным. Каждая команда может настроиться на одну игру и выдать топовый матч, как тот же «Акрон» в прошлом году», — приводит слова Караваева Sport24.
«Зенит» пять лет подряд выигрывает чемпионат России. Последний раз до петербуржцев это удавалось «Локомотиву».
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