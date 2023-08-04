Валерий Непомнящий: у ЦСКА и «Локомотива» есть прорехи в обороне — ждём голов в дерби
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Бывший главный тренер калининградской «Балтики» Валерий Непомнящий высказался в преддверии матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся московские «Локомотив» и ПФК ЦСКА. Игра состоится 5 августа, начало — в 20:00 мск.
«По началу сезона очень трудно определить, кто из команд выглядит предпочтительнее. ЦСКА и «Локомотив» играют неровно: одну игру могут провести на высоком уровне, а другую — похуже. «Локомотив» начал сезон не очень, но и у ЦСКА не задался матч с «Уралом». Теперь всё налаживается. Обе команды примерно одинаково сильны атакой, но в обороне есть прорехи, поэтому ждём голов в дерби», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
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