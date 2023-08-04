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Защитница сборной России: кажется, все три лучшие команды ЧМ будут с разных континентов

Защитница сборной России: кажется, все три лучшие команды ЧМ будут с разных континентов
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Защитница «Зенита» и сборной России Вероника Куропаткина допустила, что на женском чемпионате мира — 2023 тройка лучших команд будет с разных континентов.

«Посмотрим, какой из меня осьминог Пауль, но мне кажется, что все три лучшие команды ЧМ будут с разных континентов. И что это значит? А то, что неизвестно, что лучше – быть высокими и мощными, как практически все в Европе, или максимально дисциплинированными и цепкими, как представители Азии. А может, просто нужно родиться с сумасшедшими генами и рвать всех на своём пути за счёт природных качеств. Нет ответа на этот вопрос и никогда не будет – этим и интересен футбол», — написала Вероника Куропаткина в колонке для «Чемпионата».

Чемпионат мира по футболу среди женщин — 2023 проходит с 20 июля по 20 августа в Новой Зеландии и Австралии. Действующим чемпионом мира является сборная США. У американок четыре победы на чемпионатах мира.

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