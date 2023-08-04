Игрок «Зенита» Караваев рассказал, как его не пустили в Чехию из-за российского паспорта

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев рассказал, как провёл отпуск этим летом и что его с семьёй не пустили на самолёт в Прагу из Стамбула из-за российского паспорта. Футболист отметил, что всё-таки смог побывать в Чехии, однако добрался туда через Австрию.

«Нас не пустили на рейс из Стамбула в Прагу. Мы шесть часов ждали пересадку, а когда подошли к выходу, нам сказали, что чехи не пускают с русскими паспортами. Пришлось срочно менять планы и брать билет до Вены — в Австрию пустили без проблем. Там нас встретил Мартин Йиранек — он специально приехал из Чехии, чтобы нас забрать. В итоге ещё три часа добирались до Праги на машине.

Обратно тоже было с приключениями. Еле успели на пересадку, когда летели из Амстердама в Петербург. Первый рейс задержался, а пересадка была всего час и 10 минут. В итоге мы бежали на рейс», — приводит слова Караваева Sport24.