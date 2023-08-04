Форвард «Балтики» Энрикес рассказал, как в Чили отнеслись бы к возможному матчу с Россией

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес, выступающий за сборную Чили, считает, что в его стране положительно отнеслись бы к проведению товарищеского матча со сборной России. Он считает, что это был бы качественный матч двух сильных национальных команд.

«Возможно ли организовать матч сборных Чили и России? Да, возможно, это было бы отличной идеей! Было бы круто посмотреть на это на уровне команд. Уверен, это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных. В Чили позитивно отнеслись бы к возможности сыграть с командой России», — приводит слова Анхело Энрикеса Sport24.

Отметим, что Анхело Энрикес выступает за сборную Чили уже около 10 лет. Он провёл в составе национальной команды 14 матчей.