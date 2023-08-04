Форвард «Балтики» Энрикес рассказал, как в Чили отнеслись бы к возможному матчу с Россией
Поделиться
Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес, выступающий за сборную Чили, считает, что в его стране положительно отнеслись бы к проведению товарищеского матча со сборной России. Он считает, что это был бы качественный матч двух сильных национальных команд.
«Возможно ли организовать матч сборных Чили и России? Да, возможно, это было бы отличной идеей! Было бы круто посмотреть на это на уровне команд. Уверен, это был бы качественный товарищеский матч двух сильных сборных. В Чили позитивно отнеслись бы к возможности сыграть с командой России», — приводит слова Анхело Энрикеса Sport24.
Отметим, что Анхело Энрикес выступает за сборную Чили уже около 10 лет. Он провёл в составе национальной команды 14 матчей.
Комментарии
- 4 августа 2023
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:29
-
14:29
-
14:18
-
14:09
-
14:09
-
13:55
-
13:54
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:08
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:42
-
11:41
-
11:32
-
11:28
-
11:22
-
11:04
-
10:56
Партнерский контент