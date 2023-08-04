Чалов рассказал о подколах от игроков ЦСКА из-за капитанской повязки

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что одноклубники подшучивали над ним, когда узнали, что он выступит в качестве капитана армейцев в кубковом матче с «Оренбургом» (6:0). Также форвард отметил, что понимает необходимость проявления своих лидерских качеств.

«Когда узнал, что буду капитаном в матче с «Оренбургом»? Только на установке. Конечно, начались подколы в стиле: «Не жмёт ли повязка?» Типичные футбольные шутки.

Сверхъестественного ничего не ощущал. Наверное, в этом составе был самым опытным футболистом. Очень благодарен, что именно мне доверили капитанскую повязку, но также понимаю — необходимо проявлять лидерские качества как на поле, так и вне его.

Мечтал ли я об этом в детстве? Не могу сказать, что это было самоцелью. Хочу донести мысль, что важна не сама повязка, а то, какой ты лидер. Капитанство нужно доказывать через другие вещи», — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.