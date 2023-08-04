Гранат: Бонгонда — очень яркий футболист, таких сейчас мало в РПЛ
Поделиться
Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» и рассказал, кого бы он выделил в составе красно-белых.
«Спартак» оправдывает ваши предсезонные ожидания? Я бы не сказал, что как-то особенно отслеживаю «Спартак». Но там видна рука тренера, Абаскаль ставит более атакующий футбол, пока всё получается удачно. Единственное, не хватает какой-то стабильности на протяжении всего матча. Надёжность обороны тоже вызывает вопросы.
Могу выделить Бонгонда. Это очень яркий футболист, таких сейчас мало в Премьер-Лиге. Умеет брать игру на себя, обыгрывать, достаточно техничный игрок. Он сразу бросается в глаза, выделяется на фоне остальных», — приводит слова Владимира Граната «Татар-информ».
Комментарии
- 4 августа 2023
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:09
-
15:01
-
15:00
-
14:29
-
14:29
-
14:18
-
14:09
-
14:09
-
13:55
-
13:54
-
13:35
-
13:31
-
13:30
-
13:15
-
13:08
-
12:50
-
12:50
-
12:48
-
12:30
-
12:25
-
12:10
-
12:04
-
11:42
-
11:41
-
11:32
-
11:28
-
11:22
-
11:04
-
10:56
Партнерский контент