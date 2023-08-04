Гранат: Бонгонда — очень яркий футболист, таких сейчас мало в РПЛ

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат поделился впечатлениями от игры московского «Спартака» и рассказал, кого бы он выделил в составе красно-белых.

«Спартак» оправдывает ваши предсезонные ожидания? Я бы не сказал, что как-то особенно отслеживаю «Спартак». Но там видна рука тренера, Абаскаль ставит более атакующий футбол, пока всё получается удачно. Единственное, не хватает какой-то стабильности на протяжении всего матча. Надёжность обороны тоже вызывает вопросы.

Могу выделить Бонгонда. Это очень яркий футболист, таких сейчас мало в Премьер-Лиге. Умеет брать игру на себя, обыгрывать, достаточно техничный игрок. Он сразу бросается в глаза, выделяется на фоне остальных», — приводит слова Владимира Граната «Татар-информ».