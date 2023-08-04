«Байер» объявил о продлении контракта с Хаби Алонсо
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Леверкузенский «Байер» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с главным тренером команды Хаби Алонсо.
Новое соглашение испанского специалиста с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года. Предыдущий контракт Алонсо с «Байером» действовал до июня 2024 года.
Алонсо возглавил «Байер» в октябре 2022 года. Под его руководством леверкузенцы в прошлом сезоне смогли дойти до полуфинала Лиги Европы и заняли шестое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Германии.
«Байер» — первый клуб высшего дивизиона в тренерской карьере 41-летнего Алонсо. До этого специалист успел поработать в системах мадридского «Реала» и «Реала Сосьедад».
Во время игровой карьеры Алонсо играл за «Реал Сосьедад», «Ливерпуль», «Реал» и «Баварию».
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