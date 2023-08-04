Гранат: «Спартак» сейчас точно не сильнее «Зенита»
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Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Гранат считает, что «Спартак» сейчас точно не превосходит «Зенит». Однако он подчеркнул, что структура игры сине-бело-голубых нарушилась после ухода из клуба бразильца Малкома.
«Спартак» сейчас сильнее «Зенита»? Нет, точно не сильнее. Думаю, в любой команде что-то бы сломалось, если бы из неё ушёл игрок уровня Малкома. Логично, что в «Зените» нарушилась структура игры после ухода Малкома. Плюс не было Вендела и Кузяева. Они втроём были основополагающими футболистами, действовали в центре поля. Это большие потери для «Зенита». Но с таким подбором тренеров и игроков рано говорить о начале заката чемпионской команды», — приводит слова Владимира Граната «Татар-информ».
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