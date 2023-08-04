Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рябчук успешно прошёл медобследование и подписал контракт со «Спартаком»

Рябчук успешно прошёл медобследование и подписал контракт со «Спартаком»
Комментарии

Защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук успешно прошёл медицинское обследование для перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 25-летний футболист подписал трёхлетний контракт с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера молдавского защитника составит около € 7 млн.

Рябчук прошёл через академии португальских «Белененсеша» и «Порту», а в 2021 году перешёл в «Олимпиакос» за € 2 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.

Материалы по теме
«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?
«Спартак» снова хочет защитника из Молдавии. Скандал вокруг сделки не помешает трансферу?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023