Рябчук успешно прошёл медобследование и подписал контракт со «Спартаком»
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Защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук успешно прошёл медицинское обследование для перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.
По информации источника, 25-летний футболист подписал трёхлетний контракт с красно-белыми.
Ранее сообщалось, что сумма трансфера молдавского защитника составит около € 7 млн.
Рябчук прошёл через академии португальских «Белененсеша» и «Порту», а в 2021 году перешёл в «Олимпиакос» за € 2 млн.
В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.
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