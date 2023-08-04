Рябчук успешно прошёл медобследование и подписал контракт со «Спартаком»

Защитник греческого «Олимпиакоса» Олег Рябчук успешно прошёл медицинское обследование для перехода в московский «Спартак». Об этом сообщает Metaratings.

По информации источника, 25-летний футболист подписал трёхлетний контракт с красно-белыми.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера молдавского защитника составит около € 7 млн.

Рябчук прошёл через академии португальских «Белененсеша» и «Порту», а в 2021 году перешёл в «Олимпиакос» за € 2 млн.

В прошлом сезоне Рябчук сыграл за «Олимпиакос» 45 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 4 млн. Рябчук — двукратный чемпион Греции.