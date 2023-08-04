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Хавбек «Спартака» Зиньковский: Абаскаль критикует календарь? В любом случае лучше играть

Хавбек «Спартака» Зиньковский: Абаскаль критикует календарь? В любом случае лучше играть
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на то, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль критикует календарь матчей.

«Многие, в том числе и Абаскаль, критикуют календарь? В любом случае лучше играть, конечно. Но на самом деле если бы от нас что-то зависело или мы что-то решали, то хорошо. А так… Есть расписание, есть игры. Нужно привыкать. Есть возможность кого-то из игроков менять, как это было в Краснодаре, — какие-то замены были.

Сейчас состав меняется, много игроков в обойме. Все будут получать игровое время. Это нормально. Думаю, что так во всех командах. Деваться некуда. Мы будем играть. Не только мы, но все остальные команды в такой же ситуации», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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