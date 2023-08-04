Чалов — о Суперкубке с «Зенитом»: ЦСКА был ближе к победе, пенальти — это лотерея

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов высказался о матче за Суперкубок России 2023 года с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.), заявив, что армейцы были ближе к победе, а поражение в серии пенальти форвард назвал лотереей.
«Обидно ли упускать такие матчи, как с «Зенитом» в Суперкубке? Да, после игры было очень обидно, потому что выглядели хорошо, были ближе к победе. Но пенальти, как мы все знаем, лотерея. От этого, конечно, не становится легче. Но мы это переживём.
Поддерживали ли в раздевалке тех ребят, которые не смогли реализовать свои попытки? Да, конечно, для них это своего рода испытание, которое в будущем пойдёт на пользу», — приводит слова Чалова официальный сайт ЦСКА.
Обыграв ЦСКА, «Зенит» выиграл Суперкубок в четвёртый раз подряд и в восьмой в своей истории.
- 4 августа 2023
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