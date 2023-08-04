Миранчук не отправится в Берлин с «Аталантой», россиянина не включили в состав на выезд

Полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук не вошёл в число футболистов, которые отправятся в Берлин на матч с «Унионом». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Всего в список игроков, которые поедут в Берлин на матч с «Унионом», вошли 23 футболиста. Среди них не оказалось Миранчука. Никаких причин отсутствия российского полузащитника «Аталанта» не сообщила.

27-летний Миранчук в прошлом сезоне играл за «Торино» на правах аренды. По информации СМИ, туринский клуб не смог договориться о переходе россиянина в команду на постоянной основе.

В прошлом сезоне Миранчук сыграл 31 матч за «Торино», отметившись в них четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.