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Шомуродов: в лице Файзуллаева ЦСКА приобрёл одного из лучших молодых игроков Узбекистана

Шомуродов: в лице Файзуллаева ЦСКА приобрёл одного из лучших молодых игроков Узбекистана
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Капитан сборной Узбекистана и нападающий итальянского «Кальяри» Эльдор Шомуродов считает, что новичок ЦСКА Аббосбек Файзуллаев — один из лучших молодых игроков Узбекистана.

«ЦСКА приобрёл одного из лучших представителей молодого поколения футболистов в Узбекистане, это очень яркий игрок, при этом хорошо воспитанный, образованный парень и настоящий профессионал.

Конечно, ему потребуется некоторое время на адаптацию, но я уверен, что он будет радовать болельщиков своей игрой» — сказал Шомуродов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено сегодня, 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

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