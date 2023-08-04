Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кокорин в составе «Фиорентины» отправился на товарищеский турнир в Англию

Кокорин в составе «Фиорентины» отправился на товарищеский турнир в Англию
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий Александр Кокорин попал в состав «Фиорентины» для участия в товарищеском турнире в Англии, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Фиалки» объявили заявку команды на турнир, которая включает в себя 27 футболистов. В список попали: Лоренцо Аматуччи, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Йосип Брекало, Микеле Черофолини, Пьетро Комуццо, Додо, Жозеф Альфред Дункан, Николас Гонсалес, Нанитамо Иконе, Хино Инфантино, Лука Йович, Микаель Кайоде, Александр Кокорин, Кристиан Куаме, Роландо Мандрагора, Томмасо Мартинелли, Лукас Куарта, Артур Кабрал, Никола Миленкович, Луис Мунтяну, Фабьяно Паризи, Артур, Лука Раньери, Абдельхамид Сабири, Пьетро Терраччано и Томмазо Ваннукки.

Турнир Sela Cup пройдёт в Ньюкасле, участниками станут «Ницца», «Ньюкасл», «Фиорентина» и «Вильярреал».

Материалы по теме
«Фиорентина» сыграет в Лиге конференций вместо дисквалифицированного «Ювентуса»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023