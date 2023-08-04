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Кокорин в составе «Фиорентины» отправился на товарищеский турнир в Англию

Российский нападающий Александр Кокорин попал в состав «Фиорентины» для участия в товарищеском турнире в Англии, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

«Фиалки» объявили заявку команды на турнир, которая включает в себя 27 футболистов. В список попали: Лоренцо Аматуччи, Кристиано Бираги, Джакомо Бонавентура, Йосип Брекало, Микеле Черофолини, Пьетро Комуццо, Додо, Жозеф Альфред Дункан, Николас Гонсалес, Нанитамо Иконе, Хино Инфантино, Лука Йович, Микаель Кайоде, Александр Кокорин, Кристиан Куаме, Роландо Мандрагора, Томмасо Мартинелли, Лукас Куарта, Артур Кабрал, Никола Миленкович, Луис Мунтяну, Фабьяно Паризи, Артур, Лука Раньери, Абдельхамид Сабири, Пьетро Терраччано и Томмазо Ваннукки.

Турнир Sela Cup пройдёт в Ньюкасле, участниками станут «Ницца», «Ньюкасл», «Фиорентина» и «Вильярреал».