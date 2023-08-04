«Краснодар» — «Пари НН»: текстовая трансляция матча 3-го тура РПЛ начнётся в 20:00 мск

Сегодня, 4 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды проведут матч на стадионе «Краснодар» (Краснодар, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Краснодар» добился максимального показателя в первых двух турах чемпионата России, переиграв московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари Нижний Новгород» набрал одно очко: в 1-м туре команда Сергея Юрана дома уступила «Зениту» (0:2), а через неделю сыграла вничью с «Уралом» на его поле (0:0).
По итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков в 30 играх. «Пари НН» занял 13-е место (30 очков).
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