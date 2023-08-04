Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Малком прилетел с «Аль-Хилялем» на матч с «Аль-Иттихадом» Бензема

Малком прилетел с «Аль-Хилялем» на матч с «Аль-Иттихадом» Бензема
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Зенита» Малком прилетел вместе со своим новым клубом «Аль-Хиляль» на матч Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом», за который выступает Карим Бензема, сообщает пресс-служба клуба.

Четвертьфинальный матч между двумя саудовскими командами состоится 5 августа в 21:00 мск.

Новый клуб бывшего игрока «Зенита» закончил групповой этап Клубного кубка арабских чемпионов на втором месте, пропустив вперёд катарский «Аль-Садд». Саудовцы набрали четыре очка в трёх играх, одержав одну победу и одну ничью.

26-летний бразилец Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнили Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и главный тренер Жорже Жезуш.

Материалы по теме
Малком: я не говорю «прощайте», я говорю «до встречи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023