Малком прилетел с «Аль-Хилялем» на матч с «Аль-Иттихадом» Бензема

Экс-игрок «Зенита» Малком прилетел вместе со своим новым клубом «Аль-Хиляль» на матч Клубного кубка арабских чемпионов с «Аль-Иттихадом», за который выступает Карим Бензема, сообщает пресс-служба клуба.
Четвертьфинальный матч между двумя саудовскими командами состоится 5 августа в 21:00 мск.
Новый клуб бывшего игрока «Зенита» закончил групповой этап Клубного кубка арабских чемпионов на втором месте, пропустив вперёд катарский «Аль-Садд». Саудовцы набрали четыре очка в трёх играх, одержав одну победу и одну ничью.
26-летний бразилец Малком перешёл из «Зенита» в «Аль-Хиляль» за € 60 млн, что сделало его самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Ранее состав «Аль-Хиляля» пополнили Калиду Кулибали, Сергей Милинкович-Савич, Рубен Невеш и главный тренер Жорже Жезуш.
- 4 августа 2023
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