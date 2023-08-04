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«Манчестер Юнайтед» подписал перспективного защитника «Уотфорда» Харри Амасса

«Манчестер Юнайтед» подписал перспективного защитника «Уотфорда» Харри Амасса
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16-летний защитник «Уотфорда» Харри Амасс после прохождения медосмотра подписал четырёхлетний контракт с «Манчестер Юнайтед». Информацию подтвердила пресс-служба «красных дьяволов».

О переговорах манкунианцев с игроком юношеской сборной Англии стало известно ещё в середине июня. Амасс мечтал поскорее присоединиться к одному из крупных клубов Англии, несмотря на то что в «Уотфорде» у него было больше шансов получить игровое время. По этой причине Амасс отказал родному клубу, предлагавшему Харри профессиональный контракт с сохранением стипендии.

В систему «Уотфорда» Амасс попал в девятилетнем возрасте. Он успел поиграть за команды U18 и U21. Кроме того, Амасс выступал за сборную Англии до 15 лет, дебютировав в декабре 2021 года в возрасте 14 лет. Сейчас он входит в состав юношеской сборной до 16 лет.

Добавим, что футболистом, выступающим на позиции левого защитника, предметно интересовался лондонский «Челси», но в итоге Амасс выбрал «Манчестер Юнайтед».

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