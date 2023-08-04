«Краснодар» — «Пари НН»: стали известны стартовые составы команд

Сегодня, 4 августа, в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды проведут матч на стадионе «Краснодар» (Краснодар, Россия). Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы:

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Алонсо, Кайо, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Олусегун, Батчи, Кордоба.

«Пари Нижний Новгород»: Нигматуллин, Александров, Гоцук, Тихий, Живоглядов, Майга, Трошечкин, Михайлов, Калинский, Стоцкий, Севикян.

Напомним, «Краснодар» добился максимального показателя в первых двух турах чемпионата России, переиграв московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари Нижний Новгород» набрал одно очко: в 1-м туре команда Сергея Юрана дома уступила «Зениту» (0:2), а через неделю сыграла вничью с «Уралом» на его поле (0:0).

По итогам прошлого сезона «Краснодар» финишировал на шестом месте турнирной таблицы РПЛ, набрав 48 очков в 30 играх. «Пари НН» занял 13-е место (30 очков).