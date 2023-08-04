Танасиевич: если у Кержакова получится в Сербии, быстро позовут в более статусный клуб

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил перспективы Александра Кержакова возглавить более статусный клуб.
«Полагаю, если у Саши получится в нынешней команде, то его быстро позовут в более статусный клуб. Он амбициозный человек, не боится ответственности. Для старта «Спартак» отличный клуб. У них частные владельцы, которые продают двух-трёх игроков каждый год и на эти деньги существуют. Недавно они продали основного нападающего (речь о Срджане Хрстиче. – Прим. «Чемпионата»). Его задача привыкнуть к этому, искать новых футболистов. Никаких бюджетных денег здесь нет», – сказал Танасиевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Российский специалист Александр Кержаков возглавляет команду сербской Суперлиги «Спартак» из Суботицы.
- 4 августа 2023
-
20:15
-
20:01
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:13
-
18:00
-
17:53
-
17:45
-
17:30
-
17:27
-
17:00
-
16:46
-
16:40
-
16:20
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:57
-
15:40
-
15:33
-
15:31
-
15:26
-
15:20
-
15:13
-
15:09