Танасиевич: если у Кержакова получится в Сербии, быстро позовут в более статусный клуб

Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил перспективы Александра Кержакова возглавить более статусный клуб.

«Полагаю, если у Саши получится в нынешней команде, то его быстро позовут в более статусный клуб. Он амбициозный человек, не боится ответственности. Для старта «Спартак» отличный клуб. У них частные владельцы, которые продают двух-трёх игроков каждый год и на эти деньги существуют. Недавно они продали основного нападающего (речь о Срджане Хрстиче. – Прим. «Чемпионата»). Его задача привыкнуть к этому, искать новых футболистов. Никаких бюджетных денег здесь нет», – сказал Танасиевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Российский специалист Александр Кержаков возглавляет команду сербской Суперлиги «Спартак» из Суботицы.