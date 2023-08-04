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Танасиевич: если у Кержакова получится в Сербии, быстро позовут в более статусный клуб

Танасиевич: если у Кержакова получится в Сербии, быстро позовут в более статусный клуб
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Бывший защитник «Динамо» Йован Танасиевич оценил перспективы Александра Кержакова возглавить более статусный клуб.

«Полагаю, если у Саши получится в нынешней команде, то его быстро позовут в более статусный клуб. Он амбициозный человек, не боится ответственности. Для старта «Спартак» отличный клуб. У них частные владельцы, которые продают двух-трёх игроков каждый год и на эти деньги существуют. Недавно они продали основного нападающего (речь о Срджане Хрстиче. – Прим. «Чемпионата»). Его задача привыкнуть к этому, искать новых футболистов. Никаких бюджетных денег здесь нет», – сказал Танасиевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Российский специалист Александр Кержаков возглавляет команду сербской Суперлиги «Спартак» из Суботицы.

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