Аббос Файзуллаев прокомментировал переход в ЦСКА

Игрок сборной Узбекистана Аббос Файзуллаев прокомментировал переход в московский ЦСКА.

«Конечно, я очень рад присоединиться к такому клубу, как ЦСКА, это одна из самых титулованных команд России. Надеюсь, у меня всё получится, я покажу себя и буду дальше развиваться.

Мне нравится больше играть на позиции «десятки». Могу также играть левого или правого вингера. Хочу стать важным игроком ЦСКА и помочь клубу выиграть всё.

Я ещё ни с кем не подружился, но чуть-чуть знаком с Бахой был. Хочу быстрее встретиться и подружиться со всеми ребятами», – сказал Файзуллаев в интервью клубной пресс-службе.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено сегодня, 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.