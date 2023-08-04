ЦСКА объявил нового генерального партнёра

Футбольный клуб ЦСКА объявил о подписании контракта с новым генеральный партнёром, которым стал бренд Gold'n apotheka.

«Gold'n apotheka – новый генеральный партнёр ПФК ЦСКА. Сегодня армейский клуб заключил партнёрское соглашение с брендом, производящим инновационные продукты для здоровья и красоты. Бренд выпускает биологически активные добавки, витамины, минералы, аминокислоты, пробиотики, суперфуды, травы.

Логотип бренда появится на передней части игровой формы красно-синих, на бортах «ВЭБ Арены», на всех печатных материалах и интернет-ресурсах клуба, в видеороликах CSKA TV. Также ПФК ЦСКА и Gold'n apotheka готовят совместные активности для зрителей и болельщиков», — говорится в сообщении пресс-службы армейцев.