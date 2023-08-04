В Замбии отреагировали на информацию, что тренер трогал футболистку за грудь

Федерация футбола Замбии (FAZ) отреагировала на информацию о том, что главный тренер женской сборной страны Брюс Мвапе трогал грудь футболистки во время проведения ЧМ-2023.
«Все тренировки сборной Замбии снимала на видео медиакоманда FAZ, и там нет таких записей. Кроме того, на всех тренировках присутствовала съёмочная группа ФИФА, прикреплённая к сборной Замбии на чемпионате мира.
Однако мы хотим заверить общественность в том, что FAZ поддерживает самые высокие стандарты честности и прозрачности и всегда требует непоколебимого соблюдения этических норм со стороны игроков и официальных лиц на поле и за его пределами. Поэтому мы без колебаний примем дисциплинарные меры в отношении людей, совершивших неправомерные действия, как только получим официальную жалобу или когда нам будут представлены доказательства, касающиеся предполагаемого инцидента», – приводит слова неназванного представителя федерации BBC.
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА начала расследование инцидента с участием главного тренера сборной Замбии Брюса Мвапе, которого ранее обвиняли в сексуальных домогательствах.
- 4 августа 2023
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