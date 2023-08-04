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«Краснодар» — «Пари НН»: арбитр на линии получил травму и попросил замену

«Краснодар» — «Пари НН»: арбитр на линии получил травму и попросил замену
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В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Краснодар» (Краснодар, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига. 3-й тур
04 августа 2023, пятница. 20:00 МСК
Краснодар
Краснодар
2-й тайм
1 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Сперцян – 29'

На старте матча травму голеностопа левой ноги получил ассистент главного арбитра Дмитрий Семёнов из Петрозаводска (оступился и подвернул ногу). Помощь рефери оказал врач «Краснодара». Место травмированного коллеги занял резервный судья Роман Сафьян.

Напомним, «Краснодар» добился максимального показателя в первых двух турах чемпионата России, переиграв московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари Нижний Новгород» набрал одно очко: в 1-м туре команда Сергея Юрана дома уступила «Зениту» (0:2), а через неделю сыграла вничью с «Уралом» на его поле (0:0).

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