«Краснодар» — «Пари НН»: арбитр на линии получил травму и попросил замену

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Краснодар» (Краснодар, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На старте матча травму голеностопа левой ноги получил ассистент главного арбитра Дмитрий Семёнов из Петрозаводска (оступился и подвернул ногу). Помощь рефери оказал врач «Краснодара». Место травмированного коллеги занял резервный судья Роман Сафьян.
Напомним, «Краснодар» добился максимального показателя в первых двух турах чемпионата России, переиграв московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари Нижний Новгород» набрал одно очко: в 1-м туре команда Сергея Юрана дома уступила «Зениту» (0:2), а через неделю сыграла вничью с «Уралом» на его поле (0:0).
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