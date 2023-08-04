«Краснодар» — «Пари НН»: Эдуард Сперцян открыл счёт с пенальти

В эти минуты проходит матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород». Команды играют на стадионе «Краснодар» (Краснодар, Россия). Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 29-й минуте матча арбитр после подсказки VAR назначил пенальти за игру рукой в ворота «Пари НН», и Эдуард Сперцян точно пробил в левый угол.

Напомним, «Краснодар» добился максимального показателя в первых двух турах чемпионата России, переиграв московское «Динамо» (3:1) и «Сочи» (2:0). «Пари Нижний Новгород» набрал одно очко: в 1-м туре команда Сергея Юрана дома уступила «Зениту» (0:2), а через неделю сыграла вничью с «Уралом» на его поле (0:0).