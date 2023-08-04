Источник: «Барселона» подпишет одного из самых талантливых молодых игроков Германии

Испанская «Барселона» подпишет контракт с немецким талантом Ноа Дарвичем из «Фрайбурга». Сделка по игроку 2006 года рождения уже состоялась, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

16-летний Ноа Дарвич выступает на позиции центрального атакующего полузащитника, однако может сыграть и правого вингера. В основном составе своего клуба ещё не дебютировал.

Левоногий футболист имеет в своём активе четыре матча за юношескую сборную Германии до 16 лет и 16 матчей за сборную до 17 лет, в которых он забил пять голов. В июне 2023 года Ноа выиграл чемпионат Европы среди игроков не старше 17 лет.

Действующий контракт юного игрока с немецким «Фрайбургом» действует до 30 июня 2024 года.