Полиция: мы узнали об инциденте с тренером Замбии. Дальнейших действий не потребовалось

В полиции Новой Зеландии отреагировали на информацию о том, что главный тренер женской сборной Замбии Брюс Мвапе трогал грудь футболистки во время проведения ЧМ-2023.
«Нам стало известно о предполагаемом инциденте. После проведения предварительного расследования никаких дальнейших действий не потребовалось», – приводит слова представителя новозеландских правоохранительных органов BBC.
Напомним, ранее стало известно, что ФИФА начала расследование инцидента с участием главного тренера сборной Замбии Брюса Мвапе, которого обвинили в сексуальных домогательствах. ФИФА получила официальную жалобу о предполагаемом инциденте после того, как Замбия одержала первую победу на чемпионате мира в понедельник, 31 июля. В этот день замбийки обыграли Коста-Рику (3:1).
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