Источник: Оздоев перейдёт в ПАОК за € 1 млн

Журналист Иван Карпов сообщает, что российский полузащитник Магомед Оздоев перейдёт из клуба «Фатих Карагюмрюк» в греческий ПАОК за € 1 млн.

По информации источника, полузащитник заключит контакт на два сезона с опцией продления ещё на один год. На следующей неделе игрок отправится в Грецию для прохождения медосмотра, чтобы присоединиться к команде Мирчи Луческу.

В турецком клубе игрок провёл весь прошлый сезон. В 33 матчах Магомед записал на свой счёт пять голов и три ассиста.

Греческий ПАОК продолжает выступление в квалификации Лиги конференций. Следующим соперником клуба станет хорватский «Хайдук». Первый матч третьего квалификационного раунда между клубами состоится 10 августа.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 2,2 млн.