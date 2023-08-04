Источник: Оздоев перейдёт в ПАОК за € 1 млн

Журналист Иван Карпов сообщает, что российский полузащитник Магомед Оздоев перейдёт из клуба «Фатих Карагюмрюк» в греческий ПАОК за € 1 млн.
По информации источника, полузащитник заключит контакт на два сезона с опцией продления ещё на один год. На следующей неделе игрок отправится в Грецию для прохождения медосмотра, чтобы присоединиться к команде Мирчи Луческу.
В турецком клубе игрок провёл весь прошлый сезон. В 33 матчах Магомед записал на свой счёт пять голов и три ассиста.
Греческий ПАОК продолжает выступление в квалификации Лиги конференций. Следующим соперником клуба станет хорватский «Хайдук». Первый матч третьего квалификационного раунда между клубами состоится 10 августа.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего футболиста в € 2,2 млн.
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