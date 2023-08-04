«Пари НН» не забил ни одного гола в трёх первых матчах сезона в РПЛ

«Пари Нижний Новгород» не забил ни одного гола с начала сезона в Российской Премьер-Лиге. Команда Сергея Юрана с сухим счётом уступила «Зениту» (0:2) и «Краснодару» (0:1), а также сыграла вничью с «Уралом» (0:0).

С момента назначения Сергея Юрана главным тренером в начале апреля нижегородцы забили всего 10 голов в 12 матчах чемпионата России. В 7 из 12 игр подопечные Юрана не сумели распечатать ворота соперников.

Напомним, сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» с минимальным счётом переиграл «Пари Нижний Новгород». Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.