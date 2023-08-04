Футболистка Шкода вернулась из Венгрии и перешла в «Локомотив»

Женский футбольный «Локомотив» официально объявил о переходе полузащитницы Виктории Шкоды.

«У меня был опыт игры в Венгрии, выступала в Будапеште в команде «Уйпешт». Немного набралась опыта. За всю свою футбольную карьеру больше всего голов забила. Три гола — не так уж и много, но я считаю, что за три месяца это хороший результат. Приехала сюда помогать «Локомотиву», показывать себя, давать результат и забивать голы.

Девчонки очень тепло приняли, тренер и всё руководство. Очень рада, что оказалась здесь. Прошла большой путь, а дальше игра покажет. Я считаю, что мы должны взять чемпионство что в Кубке, что в Суперлиге. Уже начался второй круг, у меня мало времени, но ставлю цель — стать основным игроком и забивать голы», — сказала Виктория в интервью пресс-службе клуба.

Шкода является воспитанницей краснодарского футбола. Ранее защищала цвета «Кубаночки» и «Краснодара», позже играла за ЦСКА, а прошлый сезон провела в Венгрии в клубе «Уйпешт».

Футболистка может сыграть на позиции форварда и полузащитника. В «Локо» Вика будет носить футболку с номером 77.