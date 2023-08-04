«Челси» предложил € 20 млн за 18-летнего бразильца Вашингтона

Английский «Челси» сделал предложение о приобретении нападающего Дейвида Вашингтона из «Сантоса» в размере € 20 млн, сообщает Ge Globo.

По информации источника, лондонцы готовы выплатить € 15 млн сразу и ещё € 5 млн в виде бонусов. Президент «Сантоса» требует сумму, близкую к € 30 млн, но не исключено, что сделка будет заключена по текущим ценам.

18-летний Дейвид Вашингтон вызвал интерес клубов по всей Европе. Нападающий в последнее время был в поле зрения «Атлетико» Мадрид и «Реала» из Испании и дортмундской «Боруссии» из Германии. В чемпионате Бразилии игрок провёл девять матчей и забил два гола.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 4 млн. Контракт игрока с бразильским клубом действителен до конца апреля 2026 года.