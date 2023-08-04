Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, Эйндховен переиграл «Фейеноорд» со счётом 1:0

Сегодня, 4 августа, состоялся матч за Суперкубок Нидерландов, в котором встречались «Фейеноорд» (Роттердам) и ПСВ (Эйндховен). Встреча проходила на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу ПСВ.

Единственный гол в матче на 79-й минуте провел Ноа Ланг с передачи Исмаэля Сайбари.

«Фейеноорд» принял участие в матче за Суперкубок на правах чемпиона Нидерландов, ПСВ, финишировавший на втором месте Эредивизии, в сезоне-2022/2023 выиграл Кубок страны.

Отметим, что ПСВ является абсолютным рекордсменом Суперкубка. Эйндховен выигрывал трофей, который носит имя Йохана Кройффа, 14 раз, включая три последних розыгрыша (2021, 2022, 2023). «Фейеноорд», четырёхкратный победитель Суперкубка, проиграл седьмой финал турнира в своей истории.