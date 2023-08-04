Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Фейеноорд — ПСВ. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, Эйндховен переиграл «Фейеноорд» со счётом 1:0

ПСВ стал обладателем Суперкубка Нидерландов, Эйндховен переиграл «Фейеноорд» со счётом 1:0
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 4 августа, состоялся матч за Суперкубок Нидерландов, в котором встречались «Фейеноорд» (Роттердам) и ПСВ (Эйндховен). Встреча проходила на стадионе «Де Кёйп» в Роттердаме и завершилась со счётом 1:0 в пользу ПСВ.

Единственный гол в матче на 79-й минуте провел Ноа Ланг с передачи Исмаэля Сайбари.

«Фейеноорд» принял участие в матче за Суперкубок на правах чемпиона Нидерландов, ПСВ, финишировавший на втором месте Эредивизии, в сезоне-2022/2023 выиграл Кубок страны.

Отметим, что ПСВ является абсолютным рекордсменом Суперкубка. Эйндховен выигрывал трофей, который носит имя Йохана Кройффа, 14 раз, включая три последних розыгрыша (2021, 2022, 2023). «Фейеноорд», четырёхкратный победитель Суперкубка, проиграл седьмой финал турнира в своей истории.

Материалы по теме
ПСВ отказался приобретать Захаряна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023