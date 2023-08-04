ЖФК «Локомотив» объявил о подписании белорусской полузащитницы

Центральная полузащитница Наталья Асмыкович пополнила состав женской команды «Локомотив». Контракт заключён на 3,5 года. Предыдущий клуб футболистки — белорусский клуб «Минск».
«Я подписала контракт, это очень радостная новость не только для меня, но и для всех, кто идёт со мной: мои родные и близкие. Потому что тяжело мне было, но, как говорится, что ни делается, делается к лучшему. И я рада, что так случилось, потому что, наверное, эти эмоции ярче, ежели ты просто подписал контракт. А здесь, пройдя через какие-то сложности – это круто.
Почему «Локомотив»? Я приезжала на просмотр в молодёжку, думала сюда прийти, но что-то пошло не по плану: я не перешла. И в начале этого года мне позвонил тренер молодёжки, сказал: «Вижу, ты ещё в Беларуси, приезжай к нам». Вот я и тут.
В «Локо» я уже определённое время. В команде меня всё устраивает: тренерский штаб, коллектив, тренировочный процесс. Больше всего, наверное, общаюсь с Аней Соловьёвой. Самый главный план – закрепиться в основном составе, играть, развиваться», — приводит слова Натальи пресс-служба клуба.
Асмыкович родилась 29 января 2003 года в городе Минск. Начала заниматься футболом в 12 лет. Выступала за сборные Беларуси U17 и U19. В составе «Локомотива» Асмыкович будет выступать под номером 17.
- 4 августа 2023
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
21:29
-
21:24
-
21:02
-
20:55
-
20:32
-
20:32
-
20:18
-
20:15
-
20:01
-
19:48
-
19:42
-
19:40
-
19:25
-
19:20
-
19:12
-
19:02
-
18:57
-
18:55
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:13
-
18:00