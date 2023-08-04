ЖФК «Локомотив» объявил о подписании белорусской полузащитницы

Центральная полузащитница Наталья Асмыкович пополнила состав женской команды «Локомотив». Контракт заключён на 3,5 года. Предыдущий клуб футболистки — белорусский клуб «Минск».

«Я подписала контракт, это очень радостная новость не только для меня, но и для всех, кто идёт со мной: мои родные и близкие. Потому что тяжело мне было, но, как говорится, что ни делается, делается к лучшему. И я рада, что так случилось, потому что, наверное, эти эмоции ярче, ежели ты просто подписал контракт. А здесь, пройдя через какие-то сложности – это круто.

Почему «Локомотив»? Я приезжала на просмотр в молодёжку, думала сюда прийти, но что-то пошло не по плану: я не перешла. И в начале этого года мне позвонил тренер молодёжки, сказал: «Вижу, ты ещё в Беларуси, приезжай к нам». Вот я и тут.

В «Локо» я уже определённое время. В команде меня всё устраивает: тренерский штаб, коллектив, тренировочный процесс. Больше всего, наверное, общаюсь с Аней Соловьёвой. Самый главный план – закрепиться в основном составе, играть, развиваться», — приводит слова Натальи пресс-служба клуба.

Асмыкович родилась 29 января 2003 года в городе Минск. Начала заниматься футболом в 12 лет. Выступала за сборные Беларуси U17 и U19. В составе «Локомотива» Асмыкович будет выступать под номером 17.