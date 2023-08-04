Юран: если мы не «Спартак», «Динамо», ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран, комментируя исход матча с «Краснодаром», заявил, что клуб будет оспаривать решения арбитров матча в экспертно‑судейской комиссии РФС.

«Командой доволен, она создала много моментов. Свои моменты реализовывать нужно. Ну и есть вопросы, конечно, к трактовкам. Я не могу понять, что после игры можно говорить судьям. Семака удалили тоже… Мата нет. Показываю (руками VAR), чтобы смотрели, там пенальти был на Гоцуке, красная была. VAR тоже нельзя показывать? Они неприкасаемые, нельзя даже ни слова сказать, только «Спасибо, спасибо»?

Естественно, будем сейчас обращаться (в ЭСК РФС. – Прим. «Чемпионата»). Достаточно много моментов. Начиная с того, что с Мамаду снимают скальп и даже жёлтую не показывают. Это можно, значит? Думаю, что, если бы было наоборот, нашему игроку за такое дали бы красную карточку. Очень много двойных стандартов. Нужно уважать игроков наших, мы долго добирались сюда.

По красной карточке тоже будем подавать, потому что были помощники рядом, есть, наверное, запись. Если мы не «Спартак», не «Динамо», не ЦСКА, не значит, что можно такие моменты пропускать. Надеюсь, «Матч ТВ» разберёт эти моменты. Нельзя так относиться к команде. которая находится ниже. Я после игры показал арбитру планшет. Нельзя?» — приводит слова Юрана «Матч ТВ».

Напомним, сегодня, 4 августа, состоялся матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» с минимальным счётом переиграл «Пари Нижний Новгород». Единственный гол в матче забил полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян, реализовавший пенальти на 29-й минуте. Главный судья встречи Артём Любимов назначил 11-метровый удар за игру рукой Николая Калинского в своей штрафной.