Юран: была у меня ситуация, назвал судью чудотворцем, а он мне красную дал

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал своё удаление в матче 3-го тура чемпионата России с «Краснодаром».

«Что касается моей красной карточки, мат нельзя, агрессию нельзя, это понятно. Я уже даже руку не жал судье, потому что думал, что за это дадут игр десять дисквалификации. Пусть хоть объяснят, как надо вести себя. Была у меня ситуация в «Химках», назвал судью чудотворцем, а он мне красную дал. Пожалуйста, донесите уровень допустимого общения.

Сюда мы добирались тяжело, три часа летели, почти шесть часов ехали на автобусе. Готовились, разбирали команду, хочется набирать очки. Такие судейские моменты тяжело воспринимать», — сказал Юран в интервью «Матч ТВ».

Матч 3-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Пари НН» завершился победой хозяев со счётом 1:0. Сразу после окончания встречи Сергей Юран был удалён за споры с арбитром.