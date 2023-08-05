Полузащитник «Аякса» Альварес может перейти в «Вест Хэм»

Лондонский «Вест Хэм» достиг договорённости с полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом о личных условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, переговоры между клубами пройдут в выходные. Мексиканский футболист уже дал своё согласие.

25-летний опорный полузащитник выступает за амстердамский клуб с лета 2019 года. Игрок был приобретён из мексиканской «Америки» за € 15 млн. В составе «Аякса» Эдсон дважды выиграл чемпионат и один раз – Кубок страны. За сборную Мексики Альварес провёл 68 игр, забил три гола и смог два раза выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.