Полузащитник «Аякса» Альварес может перейти в «Вест Хэм»
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Лондонский «Вест Хэм» достиг договорённости с полузащитником «Аякса» Эдсоном Альваресом о личных условиях контракта, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, переговоры между клубами пройдут в выходные. Мексиканский футболист уже дал своё согласие.
25-летний опорный полузащитник выступает за амстердамский клуб с лета 2019 года. Игрок был приобретён из мексиканской «Америки» за € 15 млн. В составе «Аякса» Эдсон дважды выиграл чемпионат и один раз – Кубок страны. За сборную Мексики Альварес провёл 68 игр, забил три гола и смог два раза выиграть Золотой кубок КОНКАКАФ.
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.
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