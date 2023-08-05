Уборщика, работавшего на матче «Интер Майами», уволили за автограф, взятый у Месси

Молодой колумбиец Кристиан Саламанка, полтора года назад переехавший в Майами, был уволен из компании, специализирующейся на уборке объектов во время различных спортивных мероприятий, за автограф, взятый у Лионеля Месси.

«Мне пришлось убирать туалеты в том секторе стадиона, где паркуются автобусы. К счастью, я был там, когда подъехал автобус «Интера», и все игроки вышли. Последним был Месси. Достаточно было крикнуть ему «Эй, чемпион мира!», и он обернулся посмотреть. Я задрал свою спецовку (под низом на мне была футболка сборной Аргентины) и достал маркер. Он дал мне свой автограф.

Сразу же приехала охрана, меня вывели со стадиона и уволили с работы, но это стоило каждой секунды общения с ним», — приводит слова Саламанки La Nacion.

Как сообщает издание, Саламанка попросил у журналистов мобильный телефон, чтобы поговорить с женой, которая также работала на стадионе, чтобы она прихватила его вещи. Каждый сотрудник, вне зависимости от того, работает он на аутсорсе или является членом обслуживающего персонала самого клуба, перед началом работы предупреждается, что необходимо строго придерживаться профессионального поведения. Этот пункт контракта исключает возможность фотографироваться с футболистами или просить у них автографы.