Сафонов: как видите, предложений из Европы нет
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Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил об отсутствии предложений по трансферу из Европы.
«Осталась ли у меня цель и мечта уехать играть в Европу? Я не могу просто уйти, как Кузяев. Прежде всего из‑за того, что у меня контракт с «Краснодаром». Единственная опция ухода — это покупка другим клубом. Как видите, предложений нет. О чём можно разговаривать, если нет предложений? Не вижу смысла это обсуждать», — приводит слова Матвея «Матч ТВ».
24-летний воспитанник краснодарской академии дебютировал за основную команду в сезоне-2017/2018. У Сафонова в активе девять матчей за основную сборную России.
Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 16 млн.
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