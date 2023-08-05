Сафонов: как видите, предложений из Европы нет

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов заявил об отсутствии предложений по трансферу из Европы.

«Осталась ли у меня цель и мечта уехать играть в Европу? Я не могу просто уйти, как Кузяев. Прежде всего из‑за того, что у меня контракт с «Краснодаром». Единственная опция ухода — это покупка другим клубом. Как видите, предложений нет. О чём можно разговаривать, если нет предложений? Не вижу смысла это обсуждать», — приводит слова Матвея «Матч ТВ».

24-летний воспитанник краснодарской академии дебютировал за основную команду в сезоне-2017/2018. У Сафонова в активе девять матчей за основную сборную России.

Контракт футболиста рассчитан до 30 июня 2026 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 16 млн.