Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Ростов. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Миранчук может перейти в «Салернитану»

Миранчук может перейти в «Салернитану»
Комментарии

«Аталанта» рассматривает возможность обмена Алексея Миранчука на форварда «Салернитаны» Булайе Диа, сообщает сайт Toro.it.

Клуб из «Бергамо» хочет заменить Расмуса Хёйлунна, который, по сообщениям различных источников, уже подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед». На эту позицию «Аталанта» рассматривает 26-летнего сенегальца Булайе Диа. На счету форварда 16 голов и шесть голевых передач в 33 матчах за «Салернитану» в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не включил Миранчука в состав на товарищеский матч в Берлине с местным «Унионом», который состоится в субботу, 5 августа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диа в € 25 млн, а стоимость россиянина – в € 12 млн.

Материалы по теме
«Аталанта» опередила «Интер» в борьбе за Джанлуку Скамакку
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023