Миранчук может перейти в «Салернитану»

«Аталанта» рассматривает возможность обмена Алексея Миранчука на форварда «Салернитаны» Булайе Диа, сообщает сайт Toro.it.

Клуб из «Бергамо» хочет заменить Расмуса Хёйлунна, который, по сообщениям различных источников, уже подписал пятилетний контракт с «Манчестер Юнайтед». На эту позицию «Аталанта» рассматривает 26-летнего сенегальца Булайе Диа. На счету форварда 16 голов и шесть голевых передач в 33 матчах за «Салернитану» в прошлом сезоне.

Ранее стало известно, что главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини не включил Миранчука в состав на товарищеский матч в Берлине с местным «Унионом», который состоится в субботу, 5 августа.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Диа в € 25 млн, а стоимость россиянина – в € 12 млн.