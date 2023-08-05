Игрок «Зенита» Мостовой рассказал о негативе в социальных сетях после матча с «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился впечатлениями от матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1).
«Ох. Понятно, что они негативные. На последних минутах я заработал пенальти в наши ворота, подвёл команду. Давно такого не было: после игры заходишь в телефон и много чего о себе узнаёшь. Это тоже опыт, пенальти я «привёз» впервые. А тут ещё игра была суперсложная, во втором тайме — не футбол, а битва какая-то. Обидно: долгий перелёт, жара, и на последней минуте так ошибиться. Хочу извиниться перед командой и болельщиками за это.
Много было негатива в соцсетях? Да. Но с подобным я уже сталкивался, нормально к этому отношусь. Думаю, люди таким образом хотят привлечь к себе внимание. Ну или это крик души.
Есть и те, кто защищает? Мне достаточно внутренних сил, чтобы справиться с такой ситуацией, но поддержка, безусловно, важна. Ты можешь забить десять победных голов, а потом раз накосячить, и тебя обольют грязью. Но есть добрые люди, которые понимают, что ошибиться может каждый. И очень приятно, что они не остаются в стороне», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».
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