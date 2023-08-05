Квинси Промес рассказал о своей схожести с Тео Бонгонда

Нападающий «Спартака» Квинси Промес ответил на вопрос об адаптации в команде новичка Тео Бонгонда.

«Я не удивлён, потому что даже за короткое время, что мы знакомы, понял, что мы похожи по своей натуре. Он классно работает, хороший игрок. Так что я не волновался и не удивился тому, что он так здорово дебютировал. Теперь для него важно держать эту планку. Тео уже помогает команде, именно для этого он здесь», — сказал Промес пресс-службе «Спартака».

Напомним, конголезский нападающий Тео Бонгонда присоединился к красно-белым в текущее трансферное окно, перейдя из испанского «Кадиса» за € 7 млн. Форвард подписал с красно-белыми контракт до 2026 года. За московский клуб 27-летний футболист успел провести три матча, в которых забил два гола и отдал одну голевую передачу.