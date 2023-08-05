Нападающий «Зенита» Мостовой рассказал о пенальти в матче с «Ростовом»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1). Ростовчане сравняли счёт с пенальти на 90+3-й минуте после фола Мостового.

«Хотел бы отметить соперника. Обычно против «Зенита» играют вторым номером, а «Ростов» не боялся выходить вперёд через пас. У нас же во втором тайме стало много длинных передач, хотя наша сильная сторона — ​игра низом. Ну и психологический момент: ведём 1:0, нужно отобороняться, в контратаку, может, убежать, тем более что у нас довольно быстрая атакующая линия была. В принципе, оставалось-то две минуты. Это не то что несчастный случай — ​моя ошибка. Чуть-чуть не дотерпели.

Как в эпизоде с пенальти оказался на правом фланге обороны? Точно не помню. Но когда мяч отскочил на противоположный от меня фланг, я понял, что весь «Ростов» у нашей штрафной и мне тоже надо пойти помочь. Почему-то была уверенность, что я закрываю дальнюю штангу и рядом никого нет. Когда пошла подача, вижу, что мяч около меня. Думаю — ​выбью его подальше. И в тот момент, когда начинаю бить, появляется нога соперника. Чувствую — ​сбиваю игрока, чистейший пенальти. Смотрю на судью: может, не заметит? Но он показывает на точку. И тут не то что опустошение, а вопрос к себе: «Как я его не увидел?» Дальше единственная мысль — ​чтобы Миша (Кержаков. — Прим. «Чемпионата») спас, а я влетел в штрафную и выбил мяч. Но не получилось», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».