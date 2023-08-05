Агент Буффона заявил, что у вратаря был вариант с продолжением карьеры в России

Сильвано Мартина, агент экс-вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал, что у итальянца был вариант с продолжением карьеры в России.

«Предложение было, но контактов, переговоров с российской стороной не было. Мы даже не думали о таком варианте, потому что Джиджи всегда выступал только за топ-клубы», — приводит слова Мартины ITASportPress.

Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».

После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».

В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.