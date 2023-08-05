Агент Буффона заявил, что у вратаря был вариант с продолжением карьеры в России

Сильвано Мартина, агент экс-вратаря Джанлуиджи Буффона, рассказал, что у итальянца был вариант с продолжением карьеры в России.
«Предложение было, но контактов, переговоров с российской стороной не было. Мы даже не думали о таком варианте, потому что Джиджи всегда выступал только за топ-клубы», — приводит слова Мартины ITASportPress.
Джанлуиджи — воспитанник академии «Пармы». За этот клуб он играл с 1995 по 2001 год, после чего присоединился к «Ювентусу», где провёл 17 лет перед уходом в «ПСЖ».
После французского периода карьеры, растянувшегося на два года, Буффон сначала вернулся в «Ювентус», а уже оттуда в 2021 году перешёл в «Парму».
В составе туринского клуба вратарь 10 раз становился чемпионом Италии, пять раз выигрывал Кубок страны и шесть — Суперкубок. В 2006 году в составе сборной Италии Джанлуиджи Буффон победил на чемпионате мира.
- 5 августа 2023
-
03:48
-
03:37
-
03:23
-
03:22
-
03:15
-
03:00
-
02:44
-
02:42
-
02:04
-
02:03
-
01:54
-
01:36
-
01:34
-
01:22
-
01:00
-
00:35
-
00:24
-
00:03
-
00:01
- 4 августа 2023
-
23:30
-
23:24
-
23:13
-
23:10
-
23:02
-
23:02
-
22:57
-
22:37
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:14
-
22:07
-
22:05
-
21:29
-
21:24