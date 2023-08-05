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Квинси Промес оценил старт сезона для «Спартака»

Квинси Промес оценил старт сезона для «Спартака»
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Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о результатах московской команды в начале сезона-2023/2024.

«Конечно, стартовать с нескольких побед подряд — это всегда здорово. Не хочу сравнивать с чемпионским сезоном, но начало хорошее, это точно. Само собой, мы всегда должны стремиться играть «на ноль». Но в последних матчах соперники забивали нам на последних минутах. Мы над этим работаем и рассчитываем в будущем чаще заканчивать матчи без пропущенных мячей», — сказал Промес пресс-службе «Спартака».

Напомним, нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес, ставший автором второго мяча в ворота «Балтики» (2:1) в матче 2-го тура РПЛ, вышел на чистое первое место в списке лучших бомбардиров красно-белых в истории Российской Премьер-Лиги.

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