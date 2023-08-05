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«Надо исправлять ошибки». Игрок «Зенита» Мостовой — о предстоящем матче с «Динамо»

«Надо исправлять ошибки». Игрок «Зенита» Мостовой — о предстоящем матче с «Динамо»
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Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо». Встреча состоится в воскресенье, 6 августа. Начало игры — в 19:00 мск.

«Не так давно, последняя игра с ними. У нас будет анализ игры «Динамо», так что, безусловно, вспомним об этом. У них сейчас сильная коман­да, интересный тренер, работа которого в «Оренбурге» мне импонировала. Правда, пока трудный период — ​всё новое. Будем играть на победу. После «Ростова» есть неделя, чтобы наработать то, что пока не получается.

После не самых удачных матчей мы обычно просыпаемся и в следующий раз играем намного лучше. Надо исправлять ошибки. С мотивацией точно всё будет хорошо.

По первым ощущениям, этот сезон получится более трудным, чем предыдущий? Давайте посмотрим, как дальше пойдёт. Пока сложно сказать, сыграно всего два тура. К­то-то только форму набирает», — приводит слова Мостового официальный сайт «Зенита».

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