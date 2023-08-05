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Бывший вратарь сборной Англии рассказал, как Бекхэм снимал стресс в расположении команды

Бывший вратарь сборной Англии рассказал, как Бекхэм снимал стресс в расположении команды
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Бывший вратарь сборной Англии Бен Фостер рассказал о хобби экс-полузащитника национальной команды Дэвида Бекхэма.

«Он закрывался в комнате и часами собирал конструктор Lego. Иногда прямо до ночи. Даже в поездки он брал с собой конструктор и собирал его прямо где попало. Мне это очень нравилось. Так, думаю, он снимал стресс, напряжение», — сказал Фостер в своём подкасте Fozcast.

Дэвид Бекхэм является совладельцем американского футбольного клуба «Интер Майами». 3 августа его команда обыграла «Орландо Сити» со счётом 3:1 в рамках Кубка лиг MLS + MX, аргентинский форвард Лионель Месси оформил дубль.

Следующий матч в рамках МЛС «Интер Майами» проведёт 21 августа с клубом «Шарлотт». Стартовый свисток прозвучит в 2:30 по московскому времени.

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