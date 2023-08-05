«Жалко депутатов». Павлюченко потроллил заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Роман Павлюченко отреагировал на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Павлюченко опубликовал в соцсети скриншот следующей цитаты Володина: «С сентября депутаты Госдумы будут ездить на автомобилях «Москвич», «Лада» и «Аурус», все руководители фракций поддерживают это решение».

«Жалко депутатов, теперь им придётся ездить на «Аурус» за 30 млн ₽. Таков закон», — написал Павлюченко в соцсетях.

Напомним, 41 летний Роман Павлюченко выступал за «Спартак», «Тоттенхэм», «Локомотив» и ряд других клубов. В составе сборной России форвард провёл 51 матч, в которых стал автором 21 забитого гола. Он является бронзовым призёром чемпионата Европы 2008 года.