Шевченко: 8 лет контракта – это значит, что «Челси» верит в Мудрика

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от выступлений «Челси» в следующем сезоне.

«Я взволнован, особенно из-за Михаила Мудрика. Я смотрел несколько товарищеских матчей «Челси» в США. Думаю, команда начала играть хороший футбол. Это будет увлекательный сезон для «Челси» под руководством Маурисио Почеттино.

Ожидания по поводу Мудрика очень высоки, клуб потратил большие деньги, его подписали на долгий срок. 8 лет контракта – это значит, что клуб верит в него.

Очевидно, что у него был медленный старт. Я смотрел на него в спаррингах, он находится в форме. Я желаю ему всего лучшего и удачно начать сезон, продемонстрировав свои лучшие качества», — приводит слова Андрея Шевченко talkSPORT.