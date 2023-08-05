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Ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России перенесён

Ретроматч между легендами «Спартака» и сборной России перенесён
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Игра между легендами «Спартака» и сборной России перенесена на начало сентября, заявил РИА Новости директор по мероприятиям Российского футбольного союза (РФС) Кирилл Терёшин.

«Да, перенесём матч. Выбираем дату в начале сентября. Есть ряд важных игроков „Спартака“, кто не сможет быть, без них блекнет антураж. Хотели ещё Валерия Газзаева видеть — он тоже будет в конце августа», — приводит слова Терёшина источник.

Ранее появилась информация, что легенды московского «Спартака» 18 августа сыграют против бывших звёзд сборной России. Встречу примет стадион «Открытие Банк Арена» в Москве.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров, который сейчас занимает пост главного тренера «Звезды» из Санкт-Петербурга заявил, что не сможет принять участие в матче в запланированную ранее дату из-за работы в клубе.

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